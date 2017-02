Plus d'infos sur le spectacle Mefiez Vous Des Apparences à Perpignan

Attention vous croyez avoir tout compris mais jusqu'à la fin vous n'êtes pas au bout de vos surprises !

Rien ne semblait pouvoir agiter le quotidien d'Albert. Prêt à se remarier ce quinquagénaire bien sous tout rapport a tout pour recommencer sa vie. Une famille unie, une excellente situation professionnelle dans la politique, des petites aventures à droite à gauche tenues bien secrètes ! Mais voila le destin en décide autrement ! Une visite pour le moins surprenante va en l'espace d'une matinée chambouler sa vie ! Et la petit à petit les vrais visages vont se dévoiler car ne faut il pas toujours se méfier des apparences ? Des quiproquos renversants, des dialogues truculents, des situations épiques et des personnages qui cachent bien leur jeu ! Une comédie à consommer sans aucune modération qui vous fera passer une soirée des plus exceptionnelle !