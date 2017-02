Plus d'infos sur le spectacle M C'est Comme Aimer à Perpignan

Le Théâtre de L'Archipel présente (1-1091173/72, 2-1091174, 3-1091175) ces spectacles.

Mila BalevaSur les traces du peintre Joan mirò, un voyage poétique qui s'attache aux petites choses de la vie en nous faisant traverser des univers à la fois imaginaires et réels. M c'est comme aimer met en scène un personnage clownesque, qui, guidé par les couleurs et par l'imaginaire, fait un parcours à travers des univers sensoriels. En passant par la découverte, l'émerveillement, la joie, l'étonnement, la peur, tout en jouant avec ce qui lui arrive, ce personnage nous emmène dans un voyage poétique, ailleurs, là où tout est possible, là où on partage, là où on s'amuse. M c'est comme aimer est un spectacle sans parole. Papiers découpés, pop-up, peinture et vidéo-projection sont les médiums utilisés. Le spectacle s'attache aux petites choses de la vie, celles qui nous font sourire, rêver, voyager et parfois pleurer. L'enfant est surpris et l'adulte voyage dans les souvenir d'enfance.Personnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00