Plus d'infos sur le spectacle Les plaisirs de l'amour à Perpignan

Deux représentations exceptionnelles de la comédie de Jules Renard à ne rater sous aucun prétexte.

Maurice aime Blanche et Blanche aime Maurice mais cela suffira-t-il ? Dans cette pièce, Jules Renard nous convie aux amours compliquées de deux êtres qui veulent conjuguer passion et raison. Et il prend un malin plaisir à dépeindre des moments clés de la vie amoureuse avec tendresse et dérision !