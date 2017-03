Plus d'infos sur le spectacle La Resistible Ascension D'arturo Ui à Perpignan

Le Théâtre de L'Archipel présente (1-1091173/72, 2-1091174, 3-1091175) ces spectacles.

Bertolt Brecht / Dominique Pitoiset / Philippe TorretonÉcrite en 1941, la Résistible Ascension d'Arturo Ui est une des oeuvres majeures de Brecht. Réflexions sur l'humanité, sur la politique et les injustices. Parabole sur la prise de pouvoir d'Hitler, Dominique Pitoiset transpose la pièce dans le milieu du crime aux États-Unis. Il offre le rôle d'Arturo Ui à Philippe Torreton. Retrouvailles entre metteur en scène et acteur qui ont vécu ensemble un franc succès dans leur Cyrano de Bergerac. Rire de tout ? Même du fascisme ? Exilé, Bertolt Brecht continue son combat comme il peut, avec ses armes de dramaturge engagé. Dès 1934, il songe à une satire et tente une plongée aux racines du mal, en s'intéressant aux mécanismes qui ont permis à Adolf Hitler d'accéder au pouvoir. Pour Brecht, il existe un point commun entre les pratiques de la pègre mafieuse et celles des nazis : l'usage du crime. Ici et là, on tue pour se débarrasser des importuns, on manipule, on falsifie, on prend le pouvoir. Ainsi la figure principale d'Arturo Ui emprunte autant de traits à Hitler qu'à Al Capone, et avec sa bande nous plonge dans le milieu de la pègre de Chicago. S'il y a rire – et rire il y a – il est glaçant... Fable saisissante, pleine d'humour par moments, la pièce permet à Dominique Pitoiset de mettre ses pas dans ceux de Brecht et de s'attacher à distinguer non seulement Hitler derrière Ui, mais surtout les mécanismes qui rendent possible – y compris aujourd'hui – une telle prise de pouvoir.Personnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00