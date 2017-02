Plus d'infos sur le spectacle La Candidate à Perpignan

PLP et les Théâtrales (2-1038882) en accord avec Richard Caillat présentent ce spectacle

"Panique au Ministère la suite : la candidate" est, comme son nom l'indique, la suite de "Panique au Ministère"! En effet, la joyeuse troupe qui a créé l'évènement il y a 5 ans, emmenée par la folle et sublime Amanda Lear, reprend du service. Et cette fois, c'est dans la course à l'Élysée qu'elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny (Amanda Lear) a pris du grade depuis le premier opus : elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête, (et à trois mois de la fin de ses fonctions !) elle décide de se présenter à l'Élection Présidentielle... En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la Panique au Ministère... Réservations PMR : 0468518521