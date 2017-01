Plus d'infos sur le spectacle Je Ne Suis Pas Ta Copine à Perpignan

Comment éduquer un Ado mode d'emploi ! Une comédie sur le conflit des générations ... Un thème jusqu'ici très peu utilisé dans les comédies !

Ouais... de toute façon avec toi c'est toujours comme ça ! Toutes mes copines le font mais toi tu ne comprends rien ! T'es vraiment relou ! 16 ans ! Elle a 16 ans et elle veut coucher avec son petit copain à la maison! Comment je fais, moi ? Une mère avocate, rigide et excentrique ne veut plus entendre parler des hommes. Sa fille ado et révoltée va lui chercher un compagnon pour la rendre plus tolérante. Y arrivera-t-elle ? Tour à tour elles vont chercher leur place de mère, de fille, de petite amie de femmes quoi !

Un cocktail détonnant de rires, de larmes, de complicités et d'excentricités bref une comédie d'amour et d'humour !