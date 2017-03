Plus d'infos sur le spectacle Inuk à Perpignan

Cie L'unijambiste / David GauchardNeige, traîneaux, aurores boréales, phoques, igloos, blizzard prennent possession de la scène. Le metteur en scène david gauchard nous donne rendez-vous à nunavik, terre des inuits du Québec, le temps d'un spectacle en forme d'aventure polaire. Tout jeune, David Gauchard est bercé par les expéditions de son grand-père, pêcheur dans les mers de Terre-Neuve ou du Groenland. Il revenait les bras chargés de vêtements en peau de phoque et d'histoires incroyables sur les Inuits. Alors David Gauchard décide de voyager à la rencontre de ses souvenirs d'enfance avec ses questionnements d'adulte quant au réchauffement climatique et au grand écart entre tradition et modernité. Il s'entoure du rappeur Arm, du photographe Dan Ramaën et du beat Boxer L.O.S. Ils imaginent ensemble un univers onirique. Peu de narration. Une logique du rêve. Tout est permis. Emmitouflés dans leur doudoune rouge, masqués parfois de tête de phoques, d'ours polaires ou d'autres animaux des grands froids, trois acteurs nous font voyager dans un monde polaire imaginaire : un pingouin bipède peut pêcher à la ligne et sortir d'une glacière un poste de radio. Un phoque peut dormir dans un sac de couchage. Vivez une odyssée polaire.Personnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00