Plus d'infos sur le spectacle Dieu Est Un Pokemon à Perpignan

Dieu est un mystère ? Pas pour nous !!

Et oui Dieu est un mystère ... Nous l'avons rencontré ! Le cerveau humain est une usine à rêves ou cauchemars. Fantasmes de l'âme immortelle, Julio dans son cercueil commence sa route imaginaire à l'antichambre de l'hôpital, la villa secondaire : l'église, le cimetière et vous dévoile ses secrets les plus torrides et vous embarquent dans ses délires les plus déjantés exprimés par des protagonistes hauts en couleurs aux caractères bien ciselés, affichant des actions débordantes de générosité pour distraire un public réfléchi ouvert à tous les forfaits illimités de la séduction en tout genre .... Âmes sensibles s'abstenir. Julio Julio Julio où es-tu mon amour ?