LA VILLE DE CANET EN ROUSSILLON présente ce spectacle

Samedi 25 mars – 20h30 – Théâtre Jean PiatRoméo et JulietteCompagnie VivaD'après William ShakespeareMise en scène, adaptation et scénographie : Anthony MagnierAvec : Juline Bouanich, Camille Claris, Benjamin Egner, Vanessa Koutseff, Lauri Lupi, Lionel Pascal et Benjamin Penamaria. Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et magnifiques qui allient dans une perfection presque inhumaine comédie et tragédie. Shakespeare accomplit la prouesse de nous faire passer du rire aux larmes, et de la légèreté à la gravité.Définition de la quintessence du sentiment amoureux, cette oeuvre nous fait revivre l'étourdissement du coup de foudre amoureux en évitant toute mièvrerie, grâce à ce subtil mélange entre humour et désespoir. Elle nous rappelle de ne jamais renoncer au merveilleux, de ne jamais remplacer nos rêves par des regrets.Accès personnes à mobilité réduite: 04 68 86 70 00