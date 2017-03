Plus d'infos sur le spectacle La Veuve Choufleuri à Canet en Roussillon

LA VILLE DE CANET EN ROUSSILLON (L.1-1041034/2-1041035/3-1041036) présente ce spectacle

Dimanche 5 mars – 15h – Théâtre Jean PiatLa Veuve ChoufleuriPar la Compagnie Les Chasseurs s'entêtentOpérette, théâtre et musiqueDurée : 1h10Madame Choufleuri vit avec sa fille Ernestine et son domestique Petermann. Elle donne une soirée chez elle pour impressionner le tout Paris. Au programme: un concert d'opéra Italien !Malheureusement, les chanteurs lui font faux bond, mais Babylas, l'amant caché d'Ernestine a la solution: la mère, la fille et l'amant se travestiront en chanteurs italiens pour donner le concert promis aux invités.Le stratagème fonctionne et les invités, dont Monsieur et Madame Balandard, n'y voient que du feu et l'honneur des Choufleuri est sauf !Un spectacle brillant, déjanté, rythmé, et plein d'humour qui dépoussière le style de l'opérette en mélangeant l'art lyrique au vaudeville. Accès personnes à mobilité réduite: 04 68 86 70 00