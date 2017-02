Plus d'infos sur le spectacle Sur La Terre Du Petit Prince à Canet en Roussillon

LA VILLE DE CANET EN ROUSSILLON (L.1-1041034/2-1041035/3-1041036) présente ce spectacle

Mardi 7 février – 15h – Théâtre Jean PiatSur la terre du Petit Prince Conte Musical d'après l'oeuvre de Saint-ExupéryPar La Compagnie Théâtre d'Art Auteur - Metteur en scène - Scénographie: Arnaud DevolontatChorégraphe : Emmanuel Le MenelecCostumes : Frédéric Bosc et Micheline Ndong OndoDécor : Grégory BurgalatA partir de 5 ansDurée : 1h© Moëgling FlorenceLe businessman qui compte et possède toutes les étoiles, cherche à retrouver le Petit Prince pour récupérer l'étoile qui lui manque. Il va donc se rendre sur l 'Astéroïde B612, mais il n'y trouvera qu'une rose très bavarde !Toutefois, il va se plonger dans l'histoire de ce "Petit Prince" pour découvrir « qu'on ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux ».... Retrouvera-t-il son étoile ?Une pièce musicale qui jette un regard poétique et satirique sur notre monde.Accès personnes à mobilité réduite: 04 68 86 70 00