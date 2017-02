Plus d'infos sur le spectacle Dans La Chambre De Cleo à Canet en Roussillon

LA VILLE DE CANET EN ROUSSILLON (L.1-1041034/2-1041035/3-1041036) présente ce spectacle

Mardi 14 février – 16h – Théâtre Jean PiatDans la chambre de CléoPar la Compagnie TroupusculeAvec : Paul Tilmont, Mariana Lézin et Benjamin CivilA partir de 4 ansDurée : 35 minutesCléo est une petite fille pleine d'humour avec un chien plutôt espiègle. Seule dans sa chambre, elle se crée un monde merveilleux où tout est possible mais alors qu'elle joue bruyamment, son voisin se plaint de ne pas réussir à se concentrer sur la lecture de son livre.Comment faire pour vivre tous ensemble?Inspiré de 4 albums pour enfants Le Crocolion d'Antonin Louchard (Thierry Magnier), Non de Marta Altès (Circonflex), Ce n'est pas mon chapeau de Jon Klassen, Le voisin lit un livre de Keon Van Biesen (Alice Jeunesse), ce spectacle reconstitue une seule et même histoire autour de la manipulation d'objets et en chansons.Accès personnes à mobilité réduite: 04 68 86 70 00