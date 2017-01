Plus d'infos sur le spectacle My Rock à Perpignan

Jean-Claude Gallotta (re-création)En un demi-siècle, rock et danse contemporaine n'ont jamais trouvé à se croiser ni à s'influencer. Chacun sa route, chacun ses métissages, l'un du côté de memphis, l'autre à new-york. Jean-Claude gallotta, s'est nourri de l'un et de l'autre. en une quinzaine de brèves séquences, le chorégraphe déroule le temps et nous offre un choc rockégraphique. Le chemin que Gallotta nous propose d'emprunter est celui de l'intimité et de la sensibilité. Celles d'un jeune homme qui grandit, rêve, fait des rencontres, se met à vivre alors qu'explosent les Who et les Rolling Stones ; alors que Bob Dylan donne dans la protest-song, que Nick Drake déroule son folk mélancolique et qu'Iggy Pop and the Stooges repoussent toutes les limites. Chargés en émotion mais toujours au plus près de l'intégrité artistique de ces figures tutélaires, la danse des interprètes et les textes introductifs sont reliés à l'idée fondatrice de la démarche du chorégraphe. Sa danse contemporaine se veut poreuse à toutes les aventures, qu'elles soient littéraires, poétiques et bien sûr musicales. Let's rock !