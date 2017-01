Plus d'infos sur le concert Wiener Johann Strauss Galakonzert à Perpignan

ROYAL EVENT MANAGEMENTGMBH (L.187947v) présente ce spectacle

La culture musicale viennoise vivace dans le plus pur style de Strauss : légèreté agréable et tempos rapides – le « Wiener Johann Strauss Galakonzert » avec l'Orchestre symphonique K&K depuis 2016, tient toutes ses promesses ! Des milliers d'amateurs se sont laissés séduire jusqu'ici par le charme viennois rafraichissant du célèbre orchestre « Made in Austria ». L'orchestre symphonique K&K fait revivre d'une façon absolument charmante les mélodies de la dynastie Strauss. Le magnifique programme propose des valses comme « Valses du Rhin », « Hirondelles d'Autriche » et « Dis-moi Toi », les polkas « Par force ! », « Schlau-Schlau », et « Procès », la fantaisie « Dans les villages russes », le « Quadrille de fête » ainsi que les ouvertures des opérettes « Le mouchoir de la reine » et « Cagliostro à Vienne ». Durant cette saison, le bouquet final sera également composé des incontournables « Valse du Danube » et « Marche de Radetzky ». La direction sera assurée par le spécialiste viennois de Strauss Martin Kerschbaum.Spectacle assis, numéroté, entrée foyer 19:00, entrée sale 19:30.Orchestre: l'orchestre symphonique K&KDirecteur musical: Martin Kerschbaum, Vienne