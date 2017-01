Plus d'infos sur le concert Renaud Capucon & European Camerata à Perpignan

Le Théâtre de L'Archipel présente ce concert.

Laurent Quénelle directionSoliste confirmé et chambriste recherché, le violoniste renaud Capuçon collabore avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux au monde. avec laurent Quénelle, directeur artistique de la désormais célèbre european Camerata, ils nous proposent un programme passionnant et de haute virtuosité. Quel enthousiasme de découvrir l'European Camerata en compagnie de Renaud Capuçon pour un moment musical au sommet. En quasi primeur, le concerto pour violoncelle et orchestre de Schumann sera interprété au violon ! Cette oeuvre sera notamment suivie du Rondo pour violon et orchestre de Franz Schubert et du Andante Funèbre du Quatuor à cordes n°3 de Tchaïkovski, que l'unique European Camerata interprètera avec la sensibilité et l'unité sonore de ses musiciens, tous issus des plus grands orchestres européens. L'European Camerata, créée en 1995 à l'initiative du chef français Laurent Quénelle, violoniste au London Symphony Orchestra, est composé d'un noyau d'une trentaine de musiciens européens jouant dans les meilleures formations du continent. Cet ensemble de violons et d'altos a la particularité de jouer debout. Véritable “ Europe musicale en miniature ” à l'homogénéité remarquable, ayant à son actif plusieurs disques tous salués par la critique, l'European Camerata explore un répertoire reflétant la diversité culturelle de ses membres. Le soliste, Renaud Capuçon, se produira pour la première fois au Théâtre de l'Archipel. Un moment musical incontournable de notre saison !Personnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00