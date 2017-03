Plus d'infos sur le concert Quatuor Modigliani à Perpignan

Le Théâtre de L'Archipel présente (1-1091173/72, 2-1091174, 3-1091175) ce concert.

Un des meilleurs quatuors à cordes au monde de notre temps. Les Modigliani jouent d'une manière tellurique, musclée, puissante dans le son, à la façon d'un Dionysos. équilibre, transparence, compréhension symphonique, sûreté du style – leur jeu s'est situé à un niveau très élevé et enthousiasmant. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG Le Quatuor Modigliani, fondé à Paris en 2003, fait preuve d'une belle énergie. Dans ce programme, ces musiciens apportent leur son particulier, aux graves puissants, et leur complicité intense, forgée au fil d'une fréquentation de tous les instants, à deux oeuvres austro-allemandes : le Quatuor à cordes en ré majeur KV 575 de Mozart et le troisième Quatuor de l'Opus 41 de Schumann. Le compositeur tchèque Dvoøák, y est quant à lui représenté par son Quatuor à cordes n° 12, op. 96 “ Américain ” créé à Boston en seize jours, l'une de ses oeuvres les plus séduisantes. Ton devoir réel est de sauver ton rêve avait écrit le peintre Amedeo Modigliani à qui ce quatuor emprunte son nom. Avec le désir de tracer leur propre voie par des choix personnels et sincères, les Modigliani en ont fait leur devise, comme pour aller au bout de leur idéal, celui de toucher leur public par une identité esthétique et sonore qui soit une signaturePersonnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00