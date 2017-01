Plus d'infos sur le concert Olivia Ruiz à Perpignan

LE THEATRE DE L'ARCHIPEL (L.1-1091173/72/2-1091174/ 3-1091175) présente ce concert

La chanteuse à la voix singulière et au succès insolent est restée dans son coeur la jeune fille de Marseillette. elle fait donc le choix de défendre son nouveau projet, à peine éclos, sur les planches d'un sud auquel elle demeure viscéralement attachée.Olivia Ruiz sort en 2003 son premier album J'aime pas l'amour, grâce auquel elle sera nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Scène. Son deuxième album paru en 2005, La Femme Chocolat, s'écoulera à plus d'un million d'exemplaires et lui vaudra les récompenses d'Artiste Féminine et de Spectacle de l'année en 2006.Il sera suivi de Miss Météores en 2010 et d'un album enregistré à Cuba en 2012, Le calme et la tempête.Cet automne, Olivia Ruiz reviendra avec un cinquième album qu'elle présentera sur la scène du Grenat dès le début de sa tournée.Accès personnes à mobilité réduite: 04 68 62 62 00