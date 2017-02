Plus d'infos sur le concert Bertrand Chamayou à Perpignan

Le Théâtre de L'Archipel présente (1-1091173/72, 2-1091174, 3-1091175) ce concert.

Le petit prince du piano est devenu roi. En quelques années, l'ancien lauréat des " révélations " des Victoires de la Musique est devenu, à 34 ans, un soliste respecté dans le monde entier. quel que soit le répertoire, romantique ou contemporain, intimiste ou virtuose, Bertrand Chamayou joue avec une clarté et une précision qui rappellent le toucher de son maître Aldo Ciccolini. L'EXPRESS Bertrand Chamayou fait partie des artistes désormais incontournables de la scène musicale internationale. Doté d'un très vaste répertoire oscillant d'un style à l'autre avec une facilité déconcertante, il impose aujourd'hui une assurance et une imagination saisissantes ainsi qu'une remarquable cohérence dans son propos artistique. Le programme de ce soir s'ouvre avec Ravel dont le pianiste vient d'enregistrer l'oeuvre intégrale. Lyrisme savant, sonorité chatoyante, légèreté soyeuse masquant souvent une gravité douloureuse, univers musical particulièrement voluptueux, qui ne peut souffrir de la moindre imprécision. Bertrand Chamayou considère que Ravel est un roseau difficile à ployer. Il aborde cette musique en grand virtuose. Le sens de l'architecture, la tenue des tensions, la continuité mélodique et harmonique impressionnent et donnent de la production de Ravel une image nouvelle, comme unifiée. Ravel en sort grandit, Chamayou aussi. L'EXPRESS S'en suit une rencontre romantique avec Liszt et Verdi. Bertrand Chamayou est connu comme un lisztien. Ce dernier a été le porte-bonheur de ses débuts en lui permettant de gagner ses premiers galons avec les Douze Études d'exécution transcendante.