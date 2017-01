Plus d'infos sur le Concert Du Nouvel An à Canet en Roussillon

LA VILLE DE CANET EN ROUSSILLON (L.1-1041034/2-1041035/3-1041036) présente ce spectacle

Dimanche 8 janvier – 17h – Gymnase Eric TabarlyConcert du Nouvel AnUn après-midi à l´Opéra Célèbres airs et duos d'opéra et d'opéretteOrchestre Symphonique Canet Roussillon MéditerranéeDirection : François RagotSolistes : Ulrike VAN COTTHEM, soprano et Jean Christophe GREGOIRE, barytonProgramme : Ouvertures, Intermezzos et airs d´opéra.G. Bizet, V. Bellini, P. Mascagni, J. Rossini, J. Offenbach, J. Massenet, etcAlternant des Ouvertures, pièces instrumentales introduisant un opéra et des Arias ou airs, mélodies vocales ou instrumentales interprétées avec ou sans accompagnement, ce programme mettra en avant le talent des musiciens et la voix des solistes.Un programme festif.Accès personnes à mobilité réduite: 04 68 86 70 00