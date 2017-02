Plus d'infos sur le spectacle Halka à Perpignan

Le Théâtre de L'Archipel présente (1-1091173/72, 2-1091174, 3-1091175) ce spectacle.

Groupe Acrobatique de TangerNotre compagnie est à l'image des courants qui nous traversent. Nous voulons revenir à l'os de cette acrobatie marocaine et à son héritage. Sauf que nous avons changé. Comment regarder cette tradition que nous avons apprise de nos pères et y trouver notre écriture, celle qui nous ressemble ? SANAE ELKAMOUNI Le Groupe Acrobatique de Tanger revient sur la scène du Grenat avec douze comédiens-acrobates pour offrir leur propre écriture de l'acrobatie marocaine. Au croisement de plusieurs cultures, s'inspirant de rencontres et de partages, leur pratique de cette tradition a mué tout en en conservant l'essence même. Essence de l'acrobatie marocaine, Halka signifie énergie du cercle. Le cercle du public qui enserre et accueille les artistes. Le mouvement du cercle qui relie les acrobates entre eux. Au sein de ce cercle, une parole harangue la foule, se joue d'elle, la menace, la séduit, imposant ainsi l'espace du spectacle. Les comédiens-acrobates composent une partition puissante, écriture collective. Complices, à-nus, sans artifice, ils jouent des variations de lumières pour mieux faire apparaitre des existences fragiles, tendues entre deux mondes. Halka sera créé à la Biennale de la Danse à Lyon en septembre 2016.Personnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00