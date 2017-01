Plus d'infos sur le spectacle Barons Perches à Perpignan

Duo de Mathurin Bolze & Karim Messaoudi / Cie MPTASur la scène, une grande cabane en bois aux larges fenêtres. le sol est un trampoline. Voilà le terrain de jeu de mathurin Bolze et Karim messaoudi. l'homme et son double, son ombre, son doute, son frère, un autre... le talentueux mathurin Bolze imagine ce Barons Perchés en prenant appui sur la merveilleuse impression de liberté que procure le trampoline, pour l'artiste comme pour le spectateur. « J'en ai marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois, je vivrai en volume. » Bachir révolutionne sa vie et son espace : une cabane à fenêtres bientôt devenue sas d'exploration, où le sol rebondit et où les murs deviennent plancher d'appui. Sur scène le personnage de Bachir, tourmenté par les doutes ou la folie. Et son double qui le suit. Mathurin Bolze et Karim Messaoudi créent une façon de se mouvoir à deux dans cette cabane-trampoline où les lois de la gravité sont mises à mal. Bachir arpente les zones où se disputent ses fêlures et l'étrangeté du réel dans l'espace mental et pourtant concret de cette maison-cage. On entre alors de plain-pied dans un imaginaire en suspens, fait du temps qui passe, de solitude et de fraternité. Une cabane où s'envole l'imaginaire !Personnes à mobilité réduite : 04 68 62 62 00